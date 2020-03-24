السعودية.. أماكن ومواعيد محددة لتسوق كبار السن لحمايتهم من كورونا

كشفت أمانة منطقة الرياض، مساء الثلاثاء، عن تخصيص أماكن ومواعيد محددة، لتسوق كبار السن في العاصمة السعودية لهدف حمايتهم من العدوى بفيروس كورونا الجديد الذي يهدد حياة تلك الفئة بشكل رئيس في حال الإصابة به.

وقالت الأمانة الحكومية إنها أطلقت مبادرة تستهدف كبار السن وذوي الإعاقة أيضاً، بحيث يتاح لهم التسوق بمفردهم في أماكن ومواعيد محددة بهدف حمايتهم ووقايتهم من الفيروس المسمى ”كوفيد 19“.

وحددت الأمانة قائمة بوجهات التسوق التي تشمل العديد من المراكز التجارية المعروفة في العاصمة، وساعات الذهاب إليها، حيث ستكون مفتوحة لاستقبال كبار السن وذوي الإعاقة فقط.

وتتراوح أوقات التسوق المخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة في ساعات الصباح الأولى، بين السادسة والتاسعة صباحاً، فيما ستخصص باقي أوقات النهار لجميع الزبائن قبل أن يسري حظر تجول في عموم البلاد مع حلول الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

بالتعاون مع بعض الأسواق الغذائية الكبرى، وضمن إجراءاتها الاحترازية من فايروس #كورونا، #أمانة_منطقة_الرياض تخصص أوقات محددة لتسوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة فقط خدمة لهم ولتجنيبهم أي زحام قد يهدد سلامتهم..#صحتكم_أمانة pic.twitter.com/ZDaQVUvvDo — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) March 24, 2020

وسجلت السعودية 767 إصابة بفيروس ”كوفيد 19“ حتى يوم الثلاثاء، تعافى 28 منهم من الفيروس وتم تسجيل وفاة واحدة بالمرض الذي يجتاح العالم بسرعته في الانتقال بين الأشخاص، وخطورته على الصحة، خاصةً لبعض الفئات من كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وبجانب فرض حظر التجول، اتخذت السعودية سلسلة إجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس مثل تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وإيقاف دوام الموظفين في القطاع العام وتعليق العمرة وإغلاق المساجد وتعليق الطيران وإجراءات عديدة أخرى.

وفاق عدد المصابين بالفيروس الجديد منذ الكشف عنه أول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي في الصين، أكثر من 380 ألف مصاب، تعافى منهم لحد الآن نحو مئة ألف وتوفي أكثر من 16 ألف شخص، واجتاح الفيروس أكثر من 150 دولة وسط إجراءات واسعة للحد من انتشاره.