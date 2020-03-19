تونس.. إصابة مرشح سابق في الانتخابات الرئاسية بـ“كورونا“

أُصيب المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية في تونس، ورئيس الحزب الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، بفيروس كورونا، وتم إيداعه المستشفى.

وأكد الناطق الرسمي لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، مهدي السيفاوي، أن التحاليل التي أجريت على المرايحي كانت نتيجتها إيجابية.

وأشار السيفاوي في تصريح إعلامي إلى أن المرايحي مصاب بكورونا، إضافة إلى عضوين من الحزب.

وكان الحزب الشعبي الجمهوري قد عقد مؤتمره يوم 7 آذار/ مارس 2050 وأشرف عليه المرايحي، وحضره ضيوف من دول تفشى فيها الوباء، مثل فرنسا.

يذكر أن تونس سجلت اليوم أول حالة وفاة بفيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة التونسية إصابة 39 بالفيروس.

وقررت السلطات التونسية غلق الحدود البرية والبحرية والجوية، كما تم غلق بعض المحافظات ومنع السفر إليها.