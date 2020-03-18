لاعبون يشعرون بالغضب بعد تغيير موعد بطولة فرنسا للتنس بشكل مفاجئ

شعر العديد من لاعبي التنس حول العالم بالافتقار للتواصل بين مسؤولي اللعبة، بعدما قرر منظمو بطولة فرنسا المفتوحة تغيير موعدها من مايو/ أيار إلى سبتمبر/ أيلول بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد الفرنسي للتنس أمس الثلاثاء أن البطولة المقامة على الأراضي الرملية في رولان غاروس ستقام من الـ 20 من سبتمبر/ أيلول وحتى الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول؛ ما سيجعلها تتعارض مع بطولات أخرى.

وستبدأ فرنسا المفتوحة بعد سبعة أيام فقط من نهائي أمريكا المفتوحة في نيويورك، وبالتالي سيحتاج اللاعبون إلى التنافس على الأراضي الرملية في منتصف موسم البطولات على الأراضي الصلبة.

وقتل فيروس كورونا المستجد أكثر من 8400 شخص حول العالم وأصيب نحو 200 ألف بالعدوى وتسبب في توقف أغلب المنافسات الرياضية.

ولم يشعر اللاعبون بالرضا عن قرار تغيير الموعد بشكل مفاجئ.

ووصف الكندي فاسيك بوسبيسيل، وهو عضو في مجلس اللاعبين المحترفين، هذا قرار بأنه ”أناني“ و“متغطرس“، كما أكد أنه أظهر أن رأي اللاعبين غير مهم في إدارة اللعبة.

وكتب بوسبيسيل على تويتر: ”إنه لوقت صعب ويشعر الجميع بالتأثر بسبب هذه الكارثة. يجب أن تكون الأولوية للتواصل والعمل معا بشكل أفضل للوصول إلى حلول“.

وكرر عدة لاعبين نفس كلمات اللاعب الكندي.

وقال الأمريكي نواه روبين: ”هذا ليس لمطالبة اتحاد اللاعبين المحترفين بالتدخل بل لإظهار الصعوبات في هذه الرياضة“.

وأضاف: ”أربع بطولات كبرى مملوكة لجهات خاصة يمكنها أن تفعل ما تريد. رغم أن هذه الأوقات لا سابق لها، كنت أعتقد أنها ستعزز المزيد من التواصل“.

وأبدى جيمي موراي، المصنف الأول عالميا في منافسات الزوجي، عن اندهاشه من طريقة تعامل الاتحاد الفرنسي مع تغيير الموعد كما عبر لاعبون آخرون عن إحباطهم من هذا الأمر منهم الأرجنتيني دييغو شوارتزمان والرومانية سورانا كريستيا والروسية آلا كودريافتسيفا.

كما تدخلت نعومي أوساكا المصنفة الأولى عالميا وأبدت اعتراضها وكتبت باللغة الفرنسية ”عذرا؟“.

وستتعارض بطولة فرنسا المفتوحة الآن مع بطولات ميتز وسان بطرسبرغ وتشينغدو وصوفيا وتشوهاي للرجال بالإضافة لبطولات السيدات في قوانغتشو وسول وطوكيو وووهان.