نجمة التنس ناعومي أوساكا: واجهت خطر الموت خلال نزهة بحرية في الكاريبي

عادة ما يستغل لاعبو ولاعبات التنس العطلة في نهاية الموسم للراحة وتجديد النشاط بعد التعب طوال الموسم لكن النجمة اليابانية ناعومي أوساكا الفائزة بلقبين في البطولات الكبرى تقول إنها واجهت ”خطر الموت“ خلال نزهة بحرية في قارب صغير في الكاريبي مع شقيقتها.

وقالت أوساكا (22 عاما) المصنفة الرابعة عالميا والتي ستبدأ الموسم الجديد في بطولة برزبين الدولية هذا الأسبوع إن الحادث وقع أثناء قضاء عطلة في جزر توركس وكايكوس ‬في الكاريبي.

وفي مقابلة مع موقع اتحاد محترفات التنس قالت اللاعبة اليابانية: ”طلبت مني (شقيقتي) التجديف ثم جرفنا التيار وواجهت خطر الموت.. لم يسبق لي التجديف في قارب صغير.. ركبنا القارب بالقرب من المنزل“.

وأضافت: ”وفجأة جرفنا التيار وشعرت بالخوف قليلا لأننا بدأنا نبتعد عن المنزل.. الذي أصبح كنقطة صغيرة وأنا لا يمكنني السباحة جيدا“.

وأشارت أوساكا إلى أن الأحداث سارت للأسوأ عندما سقطت في البحر وشعرت بخوف شديد.

وأردفت ضاحكة: ”ساعتها فكرت في أسماك القرش الموجودة في البحر الكاريبي وكنت أصرخ في شقيقتي قائلة إذا مت فأنت المسؤولة وسيكون عليك إبلاغ أمي بطريقة موتي“.

وقالت أوساكا إنها عادت الى سطح القارب لكن عندما تحدثت شقيقتها عن أسماك القرش ”بكيت ثانية. وأنا سعيدة لأنني موجودة هنا لكن ساعتها لم أكن أريد الموت بهذه الطريقة“.

وستكون أوساكا المصنفة الثالثة في بطولة برزبين التي تأتي ضمن الاستعداد لبطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الجديد.

وستشارك في بطولة برزبين أيضا المصنفة الأولى عالميا الأسترالية آشلي بارتي والتشيكية كارولينا بليسكوفا.