المسماري: الجيش الليبي دمر أهدافا داخل مصراتة

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن مدفعية الجيش الليبي قامت بتدمير عدة أهداف تابعة لميليشيات مصراتة، بعد رصد واستطلاع متواصل قامت به إدارة الاستطلاع وإدارة الاستخبارات العسكرية.

وأشار المسماري في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك، الخميس، إلى أن عمليات الجيش تأكد لديها وجود حشود كبيرة للميليشيات شرق مصراتة، وكذلك قيام عسكريين أتراك بتركيب رادارات ومحطات صواريخ للدفاع الجوي ومدفعية ميدان موجهة، بالإضافة إلى عربات مدرعة.

وأضاف المسماري أنه ”تم تحويل هذه المعلومات الدقيقة لغرفة العمليات العسكرية المختصة، التي بدورها ضمت هذه الأهداف لبنك الأهداف، ونظراً لطبيعة هذه الأهداف وخطورتها أصدرت أمراً بتدميرها باستخدام القوات الجوية وسلاح المدفعية، ونفذت هذه الأسلحة الأوامر وقامت بتدمير جميع الأهداف المنتخبة“.

وبين المسماري طبيعة الأهداف المدمرة و“هي محطة رادار تركية نوع كالكان بالقاعدة الجوية في مصراتة، ومدفعية صاروخية عيار 107 مم بوابة الستين قرب بوقرين، وكذلك منظومة صاروخ دفاع جوي تركية نوع ارليكون الكلية الجوية مصراتة، كما تم تدمير محطة رادار نوع سكاي قارد بالكلية الجوية مصراتة، ومجموعة أهداف مختلفة، من عربات مسلحة وأفراد تم تدميرها بالكامل“.

وأوضح المسماري أن من بين الأهداف بوابة الستين التي تم فيها تدمير ثلاث سيارات مسلحة، بالإضافة لمستودع ذخيرة في ابوقرين تم تدميره بالكامل، كما تم تدمير مدفعية صاروخية ثقيلة مضادة للطيران صينية الصنع 107 مم نوع 63

وبيَّن المسماري أن العمليات لا تزال مستمرة لتدمير باقي الأهداف المنتخبة والتي تشكل تهديداً عسكريا لقواتنا شرق مدينة مصراتة، وكذلك يعد تحرك هذه القوة وتركيب هذه القدرات العسكرية الضخمة خرقاً للهدنة المعلنة منذ 12/1/2020م، مشيرا إلى تهديدات ”إرهابية“ بمهاجمة قواتنا من قبل قادة هذه الجماعات المسلحة.