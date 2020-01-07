 طائرة مسيرة تركية تغير على موقع للجيش الليبي شرق مصراته – إرم نيوز‬‎

طائرة مسيرة تركية تغير على موقع للجيش الليبي شرق مصراته

طائرة مسيرة تركية تغير على موقع للجيش الليبي شرق مصراته

المصدر: عبدالعزيز الرواف - إرم نيوز

شنت طائرة مسيرة تركية غارة على موقع متقدم للجيش الليبي في منطقة الوشكة إلى الغرب من مدينة سرت أسفر عن وقوع 3 قتلى من عناصر الجيش الليبي.

ووفق المقدم الشريف الهادي فإن الغارة التي شنتها الطائرة المسيرة التركية استهدفت موقعا متقدما للجيش الليبي بمنطقة الوشكة 80 كم غرب سرت .

وأشار الهادي في تصريح لإرم نيوز بأن الغارة أسفرت عن وقوع 3 قتلى من قوات الجيش الليبي قبل أن تتعامل معها قوات الجيش وتسقطها في مرحلة لاحقة .

يذكر أن قوات الجيش توغلت غرب مدينة سرت ووصلت إلى منطقة ”بويرات الحسون“، 70 كم غرب سرت، ثم واصلت تقدمها بعد عدة معارك مع ميليشيات مصراته حتى منطقة ”الوشكة“ التي تقع إلى شرق مصراته بحوالي 120 كم.

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