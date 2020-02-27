وزير خارجية ألمانيا: الدول التي تواصل إرسال أسلحة إلى ليبيا ستواجه عقوبات

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الدول التي تواصل إرسال الأسلحة إلى ليبيا ستواجه عقوبات.

وأضاف ماس ، قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم الخميس ”أنا متأكد من أنه ستكون هناك تداعيات لأولئك الذين يواصلون انتهاك حظر تصدير الأسلحة اليوم“.

واجتمعت 16 دولة ومنظمة في برلين في يناير الماضي لتجديد التزامها بحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011 ، في محاولة لإنهاء الحرب الأهلية التي اندلعت في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، إلا أن بعض الدول تواصل إرسال أسلحة إلى هذه الدولة التي مزقتها الحرب.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في وقت سابق عمليات تسليم الأسلحة المستمرة إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بأنها ”فضيحة“.