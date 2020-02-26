نادي الزمالك يقرر اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية اعتراضًا على عقوبات القمة أمام الأهلي

بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك التحرك لحفظ حقوق الفريق الأول، بشأن العقوبات الصادرة من قبل اتحاد الكرة المصري، ضده، بسبب عدم حضور الفارس الأبيض لمباراة القمة أمام الأهلي، والتي كانت مقررة إقامتها الإثنين الماضي.

وكان اتحاد الكرة قد اعتبر الزمالك منسحبًا أمام الأهلي، وقرر احتساب النتيجة 2-0 لصالح الأحمر، بجانب خصم 3 نقاط إضافية من الأبيض، وغرامة 200 ألف جنيه.

وكشف مصدر لـ“إرم نيوز“، أن مرتضى منصور أصدر تعليماته بتجهيز ملف شامل، يشرح موقف الزمالك وتفسير أسباب عدم حضوره مباراة الأهلي، مشيرًا إلى أن هذا الملف سيحتوي على وثائق بالصور والفيديو، توضح أن غياب الفريق عن ملعب اللقاء لم يكن متعمدًا.

وأوضحت المصادر، أن الزمالك سيكلف نصر عزام المحامي، بتولي هذا الملف أمام المحكمة الرياضية الدولية، لاسترداد حقوق النادي وعدم احتساب النتيجة لصالح الأهلي، كما قرر اتحاد الكرة.

وأشارت إلى أن مسؤولي الزمالك سيطالبون بإلغاء قرار اتحاد الكرة وأحقية إعادة مباراة القمة، على أن يتحدد لها موعد جديد، بحسب ما ترى لجنة المسابقات في الجبلاية.

واختتم المصدر، أن مجلس إدارة الزمالك قرر عدم الاستسلام في هذه القضية، وسيتم السير فيها إلى النهاية، من أجل الرد على السخرية التي طالت الفريق الكروي، لعدم حضوره المباراة، والتأكيد على أن موقف الأبيض سليم 100% من الناحية القانونية.

وكان الزمالك قد قرر الدفع بالناشئين في مباراة القمة أمام الأهلي، وتحرك الأتوبيس بالفعل تجاه استاد القاهرة، إلا أن مسؤولي الأبيض ادعوا تعطل الحافلة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن جانبه قرر اتحاد الكرة تأجيل بدء المباراة لمدة ساعة، في ظل سوء الأحوال الجوية وتأخر وصول حافلة الزمالك، ورغم ذلك لم يصل الفريق الأبيض في الموعد الجديد، وعاد الأتوبيس إلى مقر النادي بميت عقبة، بناءً على قرار رئيس النادي مرتضى منصور.

وانتظر حكم المباراة، لمدة 30 دقيقة بعد إطلاق صافرة البداية، لحين وصول لاعبي الزمالك إلى أرض الملعب، ثم أطلق صافرة النهاية معلنًا إلغاء اللقاء.

ويستعد نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، لمواجهة الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.