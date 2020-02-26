رسميا.. الاتحاد المصري لكرة القدم يعتمد فوز الأهلي بالقمة وعقوبة أخرى ضد الزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد فوز النادي الأهلي المصري بلقاء القمة واعتبار نادي الزمالك خاسراً، مع خصم ثلاث نقاط أخرى وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه على خلفية انسحاب الزمالك من لقاء القمة الأخير الذي كان مقرراً له يوم الإثنين الماضي على ستاد القاهرة.

وقالت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان، إنه قرر أيضًا تغريم النادي الأبيض 200 ألف جنيه.

وفيما يلي نص بيان اتحاد الكرة المصري:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز، التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاث نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

إدارة المسابقات اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة، وإعمالا لنص المادتين 46 و47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.

وكان الحكم الليتواني جيديميناس قد قرر إلغاء مباراة الأهلي والزمالك التي كان من المقرر انطلاقها على ستاد القاهرة؛ بسبب عدم حضور الفارس الأبيض لملعب اللقاء.

يذكر أن الحكم الليتواني للمباراة انتظر 30 دقيقة بعد إطلاق صافرة البداية، تحسبا لحضور لاعبي الزمالك، ولكن لم يحضر أحد، فقرر الحكم إلغاء المباراة.

وكانت المباراة قد تم تأجيلها لمدة ساعة، بسبب الأمطار، وتأخر وصول لاعبي الزمالك إلى ملعب اللقاء، إلا أن حافلة الأبيض عادت إلى مقر النادي في ميت عقبة، وتم تحرير محضر رسمي لإثبات تعطل الأتوبيس وعدم القدرة على الوصول إلى ملعب اللقاء.