روسيا: تركيا نقلت مقاتلين أجانب إلى ليبيا

اتهم نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، الأربعاء، تركيا بمساعدة مقاتلين أجانب في العبور إلى ليبيا، وفق ما ذكرت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء.

ويأتي الموقف الروسي هذا بالتزامن مع توتر في العلاقات بين أنقرة وموسكو، خاصة في الملف السوري.

وأخيرا اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوجود مقاتلين سوريين بجوار قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية، المدعومة من تركيا.

وقال أردوغان قبل يومين: ”نحن (في ليبيا) بجنودنا (الأتراك) وفرقنا من الجيش الوطني السوري (الجيش الحر) نواصل الكفاح هناك، لدينا عدد من الشهداء.. في المقابل، قمنا بتحييد نحو مئة من جنود حفتر (الجيش الوطني)“.

لا مؤشر على تنفيذ مخرجات برلين

وفي سياق متصل، نقلت وكالة تاس للأنباء عن بوجدانوف قوله إن موسكو لا ترى مؤشرا على استعداد الطرفين المتحاربين في ليبيا لتنفيذ القرارات العسكرية والسياسية التي تم التوصل إليها في مؤتمر في برلين في يناير/ كانون الثاني.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت عقب قمة برلين، الاتفاق على ضرورة تحويل هدنة مؤقتة في طرابلس إلى وقف دائم لإطلاق النار لإتاحة الفرصة أمام العملية السياسية.

وقال نائب وزير خارجية روسيا، إن الهدنة صامدة بوجه عام، لكن ”لا يوجد مؤشر“ على تأييد أي من الطرفين لما وصفها بالمبادئ الأساسية لحل الأزمة فيما يتعلق بالتطورات العسكرية والسياسية.