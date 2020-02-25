ليبيا.. تصاعد الخلاف بين وزير داخلية الوفاق وميليشيات طرابلس (صور)

أغلقت مجموعات مسلحة طريق عين زارة في العاصمة الليبية طرابلس، أمام وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، ومنعته من دخول مناطق سيطرتها، احتجاجًا على تصريحاته الأخيرة التي اتهم فيها واحدة من أكبر ميليشيات طرابلس بالفساد، واستغلال النفوذ.

وقال الرائد عبد السلام التاجوري من مديرية أمن عين زارة، إن المجموعات المسلحة، تنتمي لكتيبتي ”ثوار طرابلس“ التابعة لهيثم التاجوري، وميليشيات ”النواصي“.

وهاجم باشاغا، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، ميليشيات مسلحة في طرابلس واتهمها بالفساد، واستغلال النفوذ، والتآمر ضد وزارة الداخلية، وهدد بملاحقتها قضائيًا، وسمى وقتها وخص ”ميليشيات النواصي“.

وأشار الضابط التاجوري إلى أن إغلاق الطريق أمام وزير داخلية الوفاق جاء احتجاجًا على تصريحاته الأخيرة.

وردت عناصر من ميليشيات النواصي برسائل تهديد نشرتها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعتت الوزير بـ“الجبن والاحتماء في المرتزقة السوريين“.

في حين جدد ”باشاغا“ المستند على قوة أغلبها من ميليشيات مصراتة، هجومه على عدة ميليشيات قال إن لها سجلًا مليئًا بالفساد، رغم دفاعه عن تلك المجموعات سابقًا وإقراره في خطاب رسمي إلى الأمم المتحدة، أنها إحدى أجهزة وزارته.