وفد من حماس برئاسة هنية يزور موسكو الأسبوع المقبل

أعلنت حركة ”حماس“ اليوم السبت، أن وفدا من الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، سيزور موسكو، مطلع آذار مارس القادم.

جاء ذلك على لسان صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، خلال حوار بثته قناة ”الأقصى“ التابعة للحركة.

وأضاف العاروري: ”هنية سيزور روسيا الأسبوع القادم على رأس وفد من الحركة، ونحن معنيون باستمرار العلاقة مع موسكو لتعزيز حقوق شعبنا وتحصينها من الاحتلال“.

ولفت إلى أن ”مصر وجهت دعوة إلى قيادة الحركة لزيارة القاهرة، لبحث تطوير العلاقات الثنائية الإيجابية المستقرة، وكذلك مناقشة التفاهمات مع الاحتلال في ظل تزايد التوتر“.

وتابع العاروري: ”لا يوجد أي التزام من الاحتلال بالتفاهمات، ودائما ما يخرقها، وموقفنا هو أن الاحتلال ما دام يفرض حصاره على غزة، فهو ملزم بتوفير كل الاحتياجات الإنسانية من ماء وغذاء ودواء وكهرباء“.

وأشار إلى أن ”جولة هنية الخارجية (بدأها في 7 كانون الأول ديسمبر الماضي)، جزء من الجهود السياسية لخدمة شعبنا وخدمة أجندة مقاومتنا للاحتلال“.