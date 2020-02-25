رئيس موريتانيا و“البكوش“: لا بد من عقد قمة للاتحاد ”المغاربي“‎

قال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، اليوم الثلاثاء، إنه اتفق مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني على ضرورة تنشيط الاتحاد والتعجيل بعقد قمة له.

جاء ذلك عقب لقاء جمع البكوش والرئيس ولد الغزواني في العاصمة نواكشوط، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وأكد البكوش ”ضرورة إيجاد آلية مرنة لجعل اجتماعات اتحاد المغرب العربي بشكل منتظم“، مشددا على ”أهمية أن تمر رئاسة الاتحاد بين الدول الأعضاء بسهولة حتى لا تتعطل اجتماعاته، أو يسود انطباع بأن القمة شبه مجمدة“.

وقال: ”يوجد عمل كثير لدى الاتحاد في مجالات مختلفة تحتاج إلى تفعيل“.

وأضاف البكوش: ”لدي أمل كبير في الوصول لذلك؛ لأن الإرادة واضحة لدى الرئيس الموريتاني في التعجيل بهذه الإجراءات؛ نظرا لأن موريتانيا تتحمل مسؤولية رئاسة مجموعة الخمس في الساحل الإفريقي، كما أنها عضو في الاتحاد المغاربي“.

واتحاد المغرب العربي، اتحاد إقليمي تأسس عام 1989 في مدينة مراكش بالمغرب، ويتألف من 5 دول تقع بالجزء الغربي من العالم العربي وهي: المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، وموريتانيا.

وواجه اتحاد المغرب العربي، منذ تأسيسه، عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية، حيث لم تُعقد أية قمة على مستوى قادة دول المغرب العربي منذ العام 1994، والتي كانت في تونس.

وأهم هذه العراقيل، بحسب مراقبين، هو الخلاف حول ملف الصحراء.

وبدأ الخلاف حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“ إلى نزاع مسلح توقف في 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة ”البوليساريو“ بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.