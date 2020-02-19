النهضة تلمح إلى إمكانية منح الثقة لحكومة الفخفاخ‎

قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية، عبدالكريم الهاروني، إن الحركة ”ستعمل ما بوسعها حتى تجنب تونس إعادة الانتخابات التشريعية“، في إشارة إلى إمكانية منح الثقة لحكومة الفخفاخ.

وأعلنت الحركة قبل أيام رفض تشكيلة الفخاخ ورفض منحها الثقة، بسبب ما قالت إنها تجاهلت بعض الأحزاب السياسية، في إشارة إلى ”قلب تونس“

وأشار عبد الكريم الهاروني، في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، إلى أن حركة النهضة ”تدفع في سياق تجنب انتخابات سابقة لأوانها؛ لأنها ستكلف تونس مزيدا من الوقت والجهد وتثقل ميزانية الدولة“.

ويأتي موقف النهضة قبل ساعات من نهاية الآجال الدستورية لتقديم إلياس الفخفاخ التشكيلة الحكومية للبرلمان.

وأشار الهاروني إلى أن المشاورات مع إلياس الفخفاخ ”متطورة“، وأن ”توجه الفخفاخ نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية شجع (النهضة) للعودة إلى المفاوضات“.

وأضاف أن اللقاء الذي سيجمع اليوم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة المكلف سيكون حاسما في تحديد الموقف النهائي للحركة.

وتنتهي اليوم الأربعاء، المدة الدستورية لتقديم التشكيلة الحكومية للبرلمان للمصادقة عليها.