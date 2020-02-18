تونس.. عبير موسي تدعو لتشكيل حكومة دون حركة النهضة

جددت عبير موسي رئيسة حزب ”الدستوري الحر“ في تونس اليوم الثلاثاء، مطلبها بإمضاء عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وتشكيل حكومة دون حركة النهضة الإسلامية.

واعتبرت الزعيمة السياسية في رسالة موجهة إلى القوى المدنية الممثلة في البرلمان نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ أن ”اللحظة تاريخية وأن الثورة الحقيقة ممكنة“، حسب قولها.

وقالت: ”عوض المقابلات مع شيخ الإخوان وانتظار تقرير المصير من مجلس الشورى الذي يضم الأمين العام المساعد لاتحاد القرضاوي الإرهابي هلموا لإمضاء عريضة سحب الثقة من الغنوشي“.

وأضافت: ”اذهبوا لتكوين حكومة دون تمثيل الإسلام السياسي.. عوضوا مرشحي تنظيم الإخوان بكفاءات عليا في المجالات الاقتصادية والمالية“.

وتابعت: ”أبعدوا جماعتهم المتخفين في ثوب مستقلين.. أعيدوا توزيع الحقائب بينكم لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب“.

وأردفت: ”انشروا للعموم برنامج إنقاذ وطني بآليات عملية واضحة.. اعترفوا بأن الوقت حان لتغيير دستور 2014 الذي جعلنا أضحوكة بين الدول.. اللحظة تاريخية والثورة الحقيقية ممكنة فلا تفوتوا على أنفسكم فرصة تصحيح المسار“.

وكان آلاف التونسيين قد وقعوا عريضة شعبية للإطاحة برئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان التونسي، بعد أن أسقط نواب البرلمان الحكومة، التي اقترحها الحبيب الجملي المُكلف من حركة النهضة بتشكيلها.

وجاء في نص العريضة ”نحن التونسيون رجالا ونساء نطلب من كل نائب نزيه ومن كل رجل حر وامرأة حرة، أن يوقع على مطلبنا الراهن بإعفاء راشد الغنوشي من مهام رئاسة البرلمان.. الوطن أمانة.. عاشت تونس“.

يشار إلى أن الفصل الـ51 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي ينص على أنه ”يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل“، ويعرض الطلب على الجلسة العامة، للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز 3 أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.