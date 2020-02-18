الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة في طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية في العاصمة طرابلس.

وأوضح الجيش، وفق بيان، أن الطائرة كانت تحاول استهداف تمركزات وحداته في محاور العاصمة.

وقالت الصفحة الرسمية لـ“شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية“: ”منصات الدفاع الجوي في القوات المُسلحة العربية الليبية تستهدف طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، وتقوم بإسقاطها بعد أن حاولت استهداف تمركزات وحدات القوات المسلحة في محاور العاصمة“.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش، بتدمير ”سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر، رست هذا الصباح في ميناء طرابلس“.

ولاحقا قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إنها ”أعطت الأوامر بتوجيه ضربة عسكرية على مستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس”.