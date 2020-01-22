الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس (صور)

أسقط الجيش الليبي، اليوم الأربعاء، طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة الجوية، جنوب العاصمة طرابلس.
وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، عبر صفحته على ”فيسبوك“ إن ”قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تسقط طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية“
وأِشار إلى أن الطائرة ”كانت تحاول الإغارة على موقع وحداتنا العسكرية في طرابلس“.
عاجل قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تسقط طائرة تركية مسيرة بعد اقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية وكانت تحاول الاغارة على موقع وحداتنا العسكرية في طرابلس
تم النشر بواسطة الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في الأربعاء، ٢٢ يناير ٢٠٢٠
ويعلن الجيش الليبي بشكل متكرر عن إسقاط طائرات مسيرة تركية، حاولت استهداف قواته بمحاور القتال الدائرة في ضواحي العاصمة طرابلس.
#BREAKING
LNA shoot down Turkish UAV drone in Libyan capital Tripoli. #Libya pic.twitter.com/AtJnzV9zZr
— Libya Review (@LibyaReview) January 22, 2020