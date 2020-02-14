ليبيا.. القبض على مسلح أطلق النار على حشود في بنغازي

ألقت الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي الليبية، مساء اليوم الجمعة، القبض على مسلح فتح النار على متظاهرين في ساحة الكيش وسط المدينة.

وقال مصدر أمني لـ“ إرم نيوز“ إن المسلح كان يستقل سيارة، عندما فتح النار بسلاح رشاش على المتظاهرين المتجمعين في الساحة لإعلان مناصرتهم للجيش الوطني الليبي، والتنديد بالتدخل التركي في ليبيا.

وأشار المصدر إلى أنه لم يصب أحد من المتظاهرين بأذى، فيما “ تم القبض على الإرهابي من قبل رجال الأمن وهو الآن رهن التحقيق“.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وجه كلمة للمتظاهرين الذين قدر عددهم بالآلاف، قال فيها إن الجيش الليبي لن يوقف عملياته حتى يتحقق النصر كاملًا، بانتهاء الميليشيات والإرهابيين ومغادرة المرتزقة البلاد أو مواجهة مصيرهم المحتوم.

ونشرت وكالة الأنباء التابعة للحكومة الليبية المؤقتة صورًا للتظاهرة الحاشدة.