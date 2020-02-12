المغرب.. حافلات إسرائيلية في الدار البيضاء بمباركة حزب العدالة والتنمية

أفادت وسائل إعلام إيطالية، بأن حافلات إسرائيلية مستعملة، ستجوب شوارع مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب.

وقالت صحيفة ”إلميساجيرو“ الإيطالية، إن 70 حافلة إسرائيلية مستعملة ستجوب شوارع مدينة الدار البيضاء، خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن أبرمت مؤسسة حكومية تعنى بقطاع النقل في المدينة، ويرأسها حزب العدالة والتنمية، اتفاقا بخصوص ذلك.

ووفقا للصحيفة، فإن السلطات الإيطالية رفضت الترخيص لهذه الحافلات، التي اقتنتها وكالة النقل الحضري ”أتاك“ بالعاصمة روما، وهو ما دفع إلى تحويلها إلى المملكة المغربية، في صفقة شبه سرية لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد.

وكشفت الصحيفة الإيطالية، أن عمر هذه الحافلات يزيد عن 10 سنوات، وتنتمي إلى صنف الحافلات الملوثة التي تمنع المعايير الأوروبية الترخيص لها.

وسبق أن أكدت وسائل إعلام مغربية، أن مستودعات شركة النقل بالدار البيضاء استقبلت حافلات مستعملة من إيطاليا على أساس هيكلتها وإعادة صباغتها من جديد، وجعلها معدة للسير بمدينة الدار البيضاء، دون الكشف عن مصدرها الحقيقي وهو إسرائيل.

ومن المرتقب أن تهز هذه ”الفضيحة“ والتي تناقلتها وسائل إعلام محلية، حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي يُسيّر مدينة الدار البيضاء الاقتصادية.

وحاول موقع ”إرم نيوز“ الاتصال بعمدة مدينة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري؛ للتعليق على هذه المعطيات، لكنه لم يرد على الاتصال.

وقبل أشهر، أكد وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، تحت قبة البرلمان، أن النقل الحضري في مدينة الدار البيضاء سيتعزز بحافلات مستعملة، من أجل حل إشكالية النقل الحضري الكبيرة التي تعاني منها المدينة.