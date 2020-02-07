المغرب.. زوجة العثماني تثير جدلا بدعوة لنساء حزب العدالة والتنمية بمناسبة عيد الحب

أثارت زوجة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، جدلا واسعا في المملكة، بعد دعوتها نساء حزب العدالة والتنمية الإسلامية، لحضور ”لقاء تواصلي“ يوم 14 فبراير الجاري، بمناسبة عيد الحب.

ونشرت مواقع إخبارية مغربية، مساء الخميس، صورة عن الدعوة التي وجهتها حليمة صغور، وسط انتقادات وتساؤلات عديدة، لاسيما أن زوجة العثماني استخدمت في دعوتها صفة ”حرم السيد رئيس الحكومة“، فضلا عن وجود الشعار الرسمي للمملكة.

وتساءل البعض عن طبيعة اللقاء، وإن كان سيمول من المال العام.

وكتب هشام صابيري عضو البرلمان عن حزب الأصالة و المعاصرة، على حسابه في فيسبوك: ”أن تحتفل قنديلات العدالة والتنمية (يقصد عضوات الحزب لأن رمزه الانتخابي هو القنديل) بعيد الحب، هذا أمر يعنيهن، لكن أن تستعمل صفة رئاسة الحكومة المغربية في الدعوة أمر مخز“، على حد تعبيره.