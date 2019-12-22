حميد أحداد يقود الرجاء إلى فوز درامي على الوداد في ديربي الدار البيضاء بالدوري المغربي (فيديو)

حقق الرجاء البيضاوي فوزًا ثمينًا وصعبًا بنتيجة 1/1 على ضيفه، في ديربي الدار البيضاوي، عن الجولة العاشرة من الدوري المغربي، اليوم الأحد.

وسجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب البديل حميد أحداد، في الدقيقة 81.

ورفع الفوز رصيد الرجاء إلى 17 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد الوداد عند 19 نقطة في المركز الثاني.

وتوقفت المباراة لأكثر من 5 دقائق، بسبب الدخان الكثيف الذي اجتاح الملعب نتيجة إشعال الشماريخ.

ومع استئناف المباراة، انطلق حميد أحداد من الجهة اليسرى، وسدد بقوة في الزاوية البعيدة، مسجلًا الهدف الأول للرجاء في الدقيقة 81.

وحاول الوداد العودة سريعًا في المباراة، لكنه لعب بـ10 لاعبين بعد طرد قائده إبراهيم النقاش، لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وتقابل الفريقان الشهر الماضي في البطولة العربية للأندية الأبطال، حيث تعادلا 1/1 على ملعب الرجاء، قبل أن يتعادلا 4/4 في مباراة الإياب على ملعب الوداد، ليصعد الرجاء إلى ربع نهائي البطولة.