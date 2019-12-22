محمد صلاح ورياض محرز وساديو ماني.. من يحسم جائزة أفضل لاعب في أفريقيا؟

زادت المنافسة على جائزة الكرة الذهبية في قارة أفريقيا لأفضل لاعب للعام 2019 بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي ”كاف“ اختيار 3 لاعبين للقائمة النهائية التي تتنافس على الجائزة.

وحدد الكاف أسماء الثلاثي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي وزميله في الريدز، ساديو ماني نجم منتخب السنغال، إلى جانب رياض محرز نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي حظوظ اللاعبين الثلاثة لحسم جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا:

تاريخ الجائزة

تم إطلاق الجائزة عن طريق مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية بداية من العام 1970 وفاز بها المالي ساليف كيتا واستمرت الجائزة في ”فرانس فوتبول“ في الفترة بين 1970 إلى 1994 ثم أطلق الاتحاد الأفريقي ”كاف“ الجائزة بداية من 1992 وحتى الآن.

وفاز بالجائزة من ”فرانس فوتبول“ المالي ساليف كيتا، والغاني إبراهيم صنداي، والمالي شريف سليماني، وبوانغا تشيمين من زائير، والكونغولي بول موكيلا، والمغربي أحمد فراس، والكاميروني روجيه ميلا، والتونسي طارق دياب، والغاني كريم عبدالرزاق، والكاميروني توماس نكونو ”مرتين“، ومواطنه جيان مانغا، والجزائري لخضر بلومي، والمصري محمود الخطيب، والكاميروني تيويفلي أبيجا، والمغربي محمد تيمومي، ومواطنه بادو الزاكي، والجزائري رابح ماجر، والزامبي كالوشا بواليا، والليبيري جورج ويا ”مرتين“، والكاميروني روجيه ميلا، والغاني عبيدي بيليه (3 مرات).

وفاز بجائزة ”كاف“ الرسمية الغاني عبيدي بيليه، والنيجيري رشيدي ياكيني، ومواطنه إيمانويل إيمينيكي، والليبيري جورج ويا، والنيجيري نوانكو كانو ”مرتين“، ومواطنه فيكتور إيكبيبا، والمغربي مصطفى حاجي، والكاميروني باتريك مبوما، والسنغالي الحاج ضيوف ”مرتين“، والكاميروني صامويل إيتو ”4 مرات“، والإيفواري ديديه دروغبا ”مرتين“، والمالي فريدريك كانوتيه، والتوغولي إيمانويل أديبايور، والإيفواري يايا توريه ”4 مرات“، والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، والجزائري رياض محرز، والمصري محمد صلاح ”مرتين“.

إنجازات ليفربول رهان صلاح

يبحث محمد صلاح عن الاحتفاظ بلقب أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثالث على التوالي في ظل إنجازاته التي حققها مع فريقه ليفربول هذا العام.

ونجح صلاح في تحقيق الفوز مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وأيضًا كأس العالم للأندية.

وحصل صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي بعدما سجل 22 هدفا بالتساوي مع ساديو ماني وبيير أوباميانغ كما أحرز في العام 2019 فقط 17 هدفا في الدوري الإنجليزي.

وقاد صلاح ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وأحرز 4 أهداف وصنع هدفين، كما فاز بلقب كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والتي فاز صلاح بلقب أفضل لاعب بها.

وقال خالد بيومي، المحلل الكروي الشهير لشبكة ”إرم نيوز“ إن صلاح يملك حظوظا وافرة للحفاظ على اللقب خاصة بعد أن ظهر بصورة رائعة في كأس العالم للأندية وفاز بلقب أفضل لاعب.

وأضاف ”أرقام محمد صلاح تدعمه رغم أن البعض يرى أن مستواه تراجع إلا أنه رد بقوة وحافظ على تألقه واستعاد بريقه“.

ماني يتحدى

يعلن السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول التحدي هذا العام لاقتناص الجائزة التي غابت عنه ولم يحققها رغم ترشحه للقائمة النهائية في العامين الماضيين.

وقدم ماني إنجازات مميزة مع ليفربول بالحصول على لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مثلما فعل صلاح وكانت للنجم السنغالي بصمات مؤثرة أيضا.

وتقاسم ماني صدارة هدافي البريمييرليغ في الموسم الماضي برصيد 22 هدفًا مع صلاح وأوباميانغ، وفي العام 2019 وعلى مدار ما تبقى في الموسم الماضي وأيضًا الموسم الحالي سجل ماني بالدوري الإنجليزي 23 هدفًا كما أنه أحرز في دوري أبطال أوروبا 4 أهداف بالموسم الماضي.

وقاد ساديو ماني منتخب بلاده السنغال للحصول على المركز الثاني ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر وسجل 3 أهداف ولعب دورا مهما في وصول أسود التيرانغا للوصافة.

محرز يتسلح بأمم أفريقيا

يتسلح رياض محرز نجم مانشستر سيتي بالإنجاز الأكبر في العام الحالي وهو حصد لقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الجزائر وسجل 3 أهداف وحمل البطولة القارية.

وقدم محرز أيضا مستويات رائعة مع مانشستر سيتي وأحرز 7 أهداف في العام الحالي على صعيد بطولة الدوري الإنجليزي التي حققها مع فريقه بجانب كأس الرابطة وكأس الاتحاد.