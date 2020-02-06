”قلب تونس“: كلفة إعادة الانتخابات باهظة.. ولن نسمح للفخفاخ بابتزاز البرلمان (فيديو)  

أكد رئيس كتلة حزب ”قلب تونس“، في البرلمان التونسي، حاتم المليكي، أن إعادة الانتخابات ستضر بالبلاد وستكون كلفتها باهظة، لكن ذلك لا يعني أن يستغل رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ، الوضع للضغط على البرلمان وابتزازه، وفق تعبيره.

واعتبر المليكي، في حوار مع ”إرم نيوز“، أن الأفق غامض والنص الدستوري المتعلق بمسار تشكيل الحكومة غير واضح، ويثير الريبة، مشيرا إلى وجود تفسيرات عديدة لمفهوم ”الشخصية الأقدر“، وأن هناك عيوبا كثيرة في صياغة الدستور يتم اكتشافها في كل مرة.

وطالب المليكي رئيس الحكومة المكلف، بتوضيح طبيعة الحكومة المزمع تشكيلها، وهل هي حكومة لجميع التونسيين أم جزء منهم، في إشارة إلى إقصاء حزب ”قلب تونس”، ومكونات سياسية أخرى من مسار مشاورات التشكيل.

وقال: ”عبّرنا عن رفضنا لهذا الخطاب غير الواضح، والذي لمسنا فيه نظرة إقصائية، ومن ثم لا بد من تعديل هذا الخطاب حتى نكوِّن موقفا واضحا وغير متسرع من الحكومة“.

وبخصوص الموقف من التصويت لحكومة الفخفاخ من عدمه، أكد المليكي أن القرار سيُتخذ بعد استكمال مسار تشكيل الحكومة، معتبرا أن مسار التشكيل لا يزال متواصلا، وأنه من الواضح أن كل الأطراف متفقة على ضرورة توسيع المشاورات بما يسنح بتشكيل حكومة على قاعدة واضحة.