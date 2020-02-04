سلامة: هناك إرادة حقيقية لبدء التفاوض بين طرفي النزاع في ليبيا

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، يوم الثلاثاء، إن ”هناك إرادة حقيقية لبدء التفاوض بين الطرفين المتنازعين في ليبيا، مع بدء محادثات عسكرية بينهما في جنيف، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد“.

لكن سلامة أضاف للصحفيين أن ”الطرفين ينتهكان حظر السلاح، وأن المرتزقة لا يزالون يتدفقون إلى ليبيا”.

وقالت الأمم المتحدة أمس الاثنين، إن ممثلين عن الأطراف المتحاربة في ليبيا اجتمعوا في جنيف في إطار لجنة عسكرية مشتركة ترعاها المنظمة الدولية.

وأضافت الأمم المتحدة أن خمسة من كبار الضباط الذين عينتهم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها، وخمسة عينتهم القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، يشاركون في المحادثات.