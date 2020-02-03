الأمم المتحدة: اللجنة العسكرية المشتركة حول ليبيا تعقد اجتماعا في جنيف

المصدر: ا ف ب

قالت الأمم المتحدة؛ إن ممثلين عن الأطراف المتحاربة في ليبيا اجتمعوا اليوم الإثنين في جنيف؛ في إطار لجنة عسكرية مشتركة ترعاها المنظمة الدولية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان؛ إن ”خمسة من كبار الضباط الذين عينتهم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها، وخمسة عينتهم القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، يشاركون في المحادثات“.

ويدير هذه المحادثات مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، الذي دان الأسبوع الماضي استمرار التدخل الخارجي في شؤون هذا البلد، رغم مقررات مؤتمر برلين.

وتعهد زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في قمة في برلين الشهر الماضي بوقف التدخل في ليبيا، واحترام حظر إرسال الأسلحة إليها للمساهمة في إنهاء الحرب الأهلية الليبية.