الرئيسان الجزائري والتونسي يتوافقان على طرح خطة لحل الأزمة الليبية

أكد الرئيسان الجزائري عبدالمجيد تبون والتونسي قيس سعيد اليوم الأحد، توافقهما على طرح خطة ثلاثية لحل الأزمة الليبية.

وقال الرئيسان خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائرية، إن ”حل الملف الليبي ينبغي أن يكون ليبيا- ليبيا“.

وأكد تبون على ضرورة ”إبعاد ليبيا عن كل ما هو أجنبي عنها، ومنع تدفق السلاح“، فيما أبرز سعيد ضرورة أن تكون تونس والجزائر هما ”بداية الحل“ للأزمة الليبية.

واتفق الطرفان على ”عقد لقاءات مع كل الليبيين وكل القبائل الليبية إما في تونس وإما في الجزائر، من أجل الانطلاق في مرحلة جديدة لبناء مؤسسات جديدة تؤدي إلى انتخابات عامة وبناء أسس جديدة للدولة الليبية الديمقراطية بشرط أن يحظى هذا الاقتراح بتأييد أممي“.

من جانب آخر، أكد الرئيسان ”رفضهما صفقة القرن، والتمسك بالدولة الفلسطينية المستقلة في حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف“.

كما شددا على ”مواصلة مكافحة الإرهاب مع تفعيل كل الآليات لمحاربة الإرهاب على الحدود“، وأكد تبون في هذا السياق على أن ”أمن واستقرار تونس من أمن واستقرار الجزائر“.

اقتصاديا، كشف الرئيس الجزائري عن تقديم 150 مليون دولار كمساعدة لتونس التي تعيش مرحلة صعبة ماديا واقتصاديا، والإسهام في ”تنمية المناطق الحدودية.

وأعلن تبون عن زيارة سيقوم بها إلى تونس ”ريثما يتم تعيين الحكومة التونسية الجديدة“، مشيرا إلى أنه سيكون خلال الزيارة على رأس ”وفد حكومي هام“.