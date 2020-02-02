”النهضة“ التونسية تنفي تعرض الغنوشي لوعكة صحية

نفت حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس، اليوم الأحد، ما تم تداوله عن تعرض رئيسها ورئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، لوعكة صحية، مؤكدة أنه يقوم بمهامه بشكل عادي في صلب الحركة.

وقال القيادي في الحركة العجمي الوريمي لـ“إرم نيوز“، إن ”الغنوشي في كامل عافيته وقد عاد لتوه من واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، حيث قاد وفدا برلمانيا تونسيا للمشاركة في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وقد أصابه شيء من إرهاق السفر، غير أنه يباشر مهامه بشكل طبيعي وحضر الليلة الماضية اجتماع المكتب التنفيذي للحركة“.

وأكد الغنوشي من جانبه، في بيان مقتضب حمل إمضاءه، أنه ”لا صحة لما تم تداوله من أخبار عن تعرضه لوعكة صحية“، وقال إنه ”يواصل نشاطه اليوم الأحد بإشرافه على لقاءات سياسية وحزبية“.

من جانبه، قال القيادي في الحركة لطفي زيتون، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن ”الغنوشي في صحة جيدة، وإنه لا صحة لتعرضه لوعكة صحية“.

وكان غياب الغنوشي عن حضور الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، أمس؛ لبحث ما سمي ”الوثيقة التعاقدية“ للحكومة الجديدة، قد أثار تساؤلات عن الأسباب وعن حقيقة وضعه الصحي، خاصة أن الفخفاخ اعتبر أن غياب الغنوشي كان ”بسبب وضعه الصحي“؛ ما أجج إشاعة تعرضه لوعكة صحية، بحسب مصادر من داخل الحركة.