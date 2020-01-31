أنباء عن استدعاء المغرب سفيره في تركيا بسبب الأزمة الليبية

ذكر موقع ”المغرب إنتليجنسي“، أن المغرب استدعى سفيره في تركيا، لعدم رضاه عن التدخل التركي في الأزمة الليبية، منذ أكثر من شهر.

وأكد الموقع أن السفير محمد علي الأزرق عاد إلى الرباط منذ بداية الشهر الجاري، ما يدل حسب لغة الدبلوماسية على وجود أزمة بين البلدين، ولكن بما أن المغرب لم يعلن الخبر رسميا، فهذا يعني أن العلاقات لم تصل بعد إلى الباب المسدود.

وعبر المغرب عدة مرات عن عدم رضاه عن التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية، باعتباره راعيا لاتفاق الصخيرات الذي يرى فيه أنه الحل الأمثل للأزمة بين الفرقاء الليبيين، وآخرها تصريح وزير الخارجية ناصر بوريطة، يوم أمس الخميس، خلال الاجتماع الثامن للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، والذي نُظم في عاصمة جمهورية الكونغو برازافيل.

وندد الوزير بوريطة بما وصفه ”نزعة التدخل اللاأخلاقي“ من قبل بعض الأطراف في الشؤون الداخلية الليبية.

وأوضح الوزير المغربي، أنه ”في خضم هذه الفوضى تزدهر فقط مخططات أولئك الذين يجدون فيها فرصة للوجود، عبر التدخل في منطقة تواجه العديد من التحديات“.

يذكر أن هناك خلافا آخر بين الرباط وأنقرة حول اتفاقية التبادل التجاري الحر، بعدما طالب وزير التجارة المغربي مولاي حفيظ العلمي نظيره التركي مراجعة الاتفاقية التي أضرت بمصالح المغرب.