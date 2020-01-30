المغرب يندد بـ“التدخل اللاأخلاقي“ من قبل بعض الأطراف في ليبيا

ندد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية في المغرب، يوم الخميس، بما وصفه ”النزعة التدخلية اللاأخلاقية“ من قبل بعض الأطراف في الشؤون الداخلية الليبية.

وجاء تصريح الوزير خلال الاجتماع الثامن للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، الذي نُظم في عاصمة جمهورية الكونغو برازافيل.

وأكد الوزير بوريطة، بحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن اتفاق الصخيرات السياسي لا يزال يشكل ”مرجعاً مرنا بما فيه الكفاية لاستيعاب الوقائع الجديدة“.

وأشار إلى أن الوضع الليبي ”يتدهور أمام أعيننا بشكل لا يصدق، خارجاً عن كل سيطرة، وضدًا على الجميع، وعلى حساب المصلحة العليا للشعب الليبي الشقيق، الذي يعاني الأمرين، وأيضا على حساب الفاعلين الليبيين“.

وأوضح الوزير المغربي، أنه ”في خضم هذه الفوضى تزدهر فقط مخططات أولئك الذين يجدون فيها فرصة للوجود، عبر التدخل في منطقة تواجه العديد من التحديات“.

وأضاف الوزير بوريطة أنه ”بالنسبة للمملكة، لا يمكن لحلول وهمية جاهزة معالجة الأزمة الليبية، ولا يمكن استلهام حلول دون معرفة بالحقائق والفروق الدقيقة والتعقيدات ذات الصلة بالسياق الليبي“، مشددًا على أن ”النزاع في ليبيا ليس حقلا للتجريب، ولا حلبة للاقتتال خارج نطاق مصالح الشعب الليبي“.