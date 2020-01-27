الشيخ عبدالله بن زايد يسلم الرئيس الجزائري دعوة لزيارة الإمارات

قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم الإثنين، إنه سلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعوة لزيارة دولة الإمارات قريبًا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم؛ أعرب الشيخ عبدالله بن زايد عن سعادته بثالث لقاء إماراتي جزائري خلال أسبوعين، مشيرًا إلى أنّ زيارته للعاصمة الجزائر شهدت بحث ملفات عدة مشتركة.

وصرح بن زايد أنّ مباحثاته مع بوقادوم شملت الملف الليبي، فضلا عن آفاق التعاون في قطاعات تهمّ الشعبين الشقيقين، وقال: ”سعداء بثلاثين ألف جزائري يعيشون في الإمارات، ونتطلع لزيادة الاستقرار والاستفادة بين البلدين، كما نراهن على مستقبل أفضل لبلدينا“.

من جانبه، قال وزير الخارجية الجزائري: إنّ زيارة عبدالله بن زايد كانت مناسبة للتطرق إلى ملفات الشراكة في الزراعة والصناعات الميكانيكية والطاقات المتجددة، إضافة إلى الخوض في سبل تبادل الخبرات على صعيدي الإدارة والحوكمة.

ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي بيانا لوزارة الخارجية، جاء فيه أنّ ”زيارة الشيخ عبدالله بن زايد سمحت بتبادل الرؤى حول المسائل الجهوية ولا سيما الوضع في ليبيا“.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع تقرير لموقع ”مغرب انتيليجنس“، يزعم أن الجزائر رتبت لوساطة سرية بين الإمارات وتركيا على خلفية استقبال وفدين رفيعين من البلدين خلال الساعات الماضية.

وادعى الموقع أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون كلف وزير خارجيته صبري بوقادوم بقيادة وساطة سرية بين الإماراتيين والأتراك، اعتمادا على تمتع الجزائر بعلاقات جيدة مع أبوظبي.