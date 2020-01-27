أنباء عن وساطة سرية بين الإمارات وتركيا

زعم موقع ”مغرب انتيليجنس“، أن الجزائر رتبت لوساطة سرية بين الإمارات وتركيا على خلفية استقبال وفدين رفيعين من البلدين خلال الساعات الماضية.

ولفت الموقع إلى دعوة الجزائر لرئيس الدبلوماسية الإماراتية، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في الوقت الذي كانت تستقبل فيه الرئس التركي رجب طيب أردوغان يرافقه وفد رفيع المستوى يضم وزيري الدفاع والخارجية.

وادعى الموقع أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون كلف وزير خارجيته صبري بوقادوم بقيادة وساطة سرية بين الإماراتيين والأتراك.

وقال الموقع إن الجزائر تتمتع بعلاقات جيدة مع أبوظبي، وإن هدف الحكومة الجزائرية هو التفاوض على اتفاق ضمني بين أبوظبي وأنقرة للتهدئة بين البلدين وبالتالي ترسخ الجزائر نفسها كوسيط أساسي ما يعيدها إلى المشهد العالمي والإقليمي مع الحصول على فوائد دبلوماسية على حد وصف الموقع.

ولم يتسن لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحة هذه الأنباء.