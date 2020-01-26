الشيخ عبد الله بن زايد يزور الجزائر الإثنين

أعلنت الجزائر، مساء اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، سيزور البلاد، يوم الاثنين.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية؛ أن ”زيارة الشيخ عبد الله بن زايد ستسمح بتبادل الرؤى حول المسائل الجهوية، فيما سيبحث مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم الوضع في ليبيا“.

وتدعو الجزائر إلى“تعجيل مسار التسوية السياسية، وإلى حوار يقود إلى حل سياسي سلمي يضمن وحدة الليبيين“.

وتؤكد أن“موقفها سيبقى ثابتًا من الأزمة الليبية، وأهابت بكافة الأطراف الالتزام بقرار وقف إطلاق النار، وعلى ضرورة احترام حق الشعب الليبي في العيش الٱمن والمستقر، بعيدًا عن أي تدخل أجنبي، وكذلك تفعيل حوار ليبي-ليبي يشمل جميع الأطراف“.