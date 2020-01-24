تضم داعمي قيس سعيد.. الفخاخ يتجه لتشكيل حكومة دون ”قلب تونس“

قال رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ اليوم الجمعة، إن التشكيلة التي يعكف على تجهيزها ستضم الأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، ما يعني إقصاء حزب ”قلب تونس“.

وأشار الفخفاخ، خلال ندوة صحفية لتقديم التوجهات العامة لحكومته إلى أن ”من صوّت لسعيّد في الدور الثاني، فقد صوّت لصالح القيم والتغيير وضد الفساد“، وأنه بدأ ”بناء الحزام البرلماني لحكومته القادمة“.

ويُنهي هذا التصريح الجدل حول احتمال مشاركة حزب ”قلب تونس“ في الحكومة القادمة.

وأضاف الفخفاخ أن أولويات حكومته محاربة الفساد، وتشهد حضورا للنساء والشباب، وأن التوجه العام سيكون تشكيل حكومة مصغرة.

وحصل قيس سعيد على دعم أحزاب في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، خاصة ”حركة النهضة، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وتحيا تونس، وكتلة الإصلاح الوطني“.