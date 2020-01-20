من هو إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية الجديد؟‎

قرّر الرئيس التونسي، قيس سعيد، رسميا مساء اليوم الاثنين؛ تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة بعد أيام من سقوط حكومة الحبيب الجملي.

والفخفاخ من مواليد سنة 1972، بمحافظة صفاقس، جنوب البلاد، وهو أيضا مرشح سابق للانتخابات الرئاسية الماضية عن حزب التكتل الديمقراطي والحريات، الذي التحق به قبل تسع سنوات ومعه بدأ حياته السياسية عام 2011 قبل أن ينتخب رئيسا لمجلسه الوطني عام 2017.

وتزامنا مع مسيرته السياسية التي تولى خلالها حقيبة السياحة ثم المالية في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض خلال عام 2013، تولى الفخفاخ رئاسة شركات عالمية، حيث أسّس شركته الخاصة عام 2014، وهي شركة متخصصة في مشاريع البنية التحتية وذلك عقب عمله لعدة سنوات في شركة توتال النفطية وفي قطاع السيارات.

إثر ذلك بقي إلياس الفخفاخ بعيدا-نسبيا-عن الأضواء إلى أن عاد مع نهاية العام الماضي ليقدم نفسه مرشحا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد أن نجح في جمع التزكيات من كتلة حركة النّهضة وكتلة الائتلاف الوطني لحزب تحيا تونس وأيضا كتلة الولاء للوطن إضافة إلى الكتلة الدّيمقراطية التي تضمّ حزب التيّار الدّيمقراطي.

وقال الياس الفخفاخ في تصريح إذاعي سابق؛ إنّ الكتل التي لم يتحصّل على تزكيات منها هي كتلة نداء تونس وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس وكتلة الجبهة الشعبيّة، رغم أنّه توجّه إليهم للحصول على تزكيات.