الرئيس التونسي ينهي مهام مستشاره السياسي عبد الرؤوف بالطبيب‎

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء مهام مستشاره السياسي عبد الرؤوف بالطبيب، في خطوة اعتبرت بداية لتغييرات أخرى في مؤسسة الرئاسة.

وأفادت إذاعة ”إي أف أم“ المحلية أن سعيد قرر إنهاء مهام عبد الرؤوف بالطبيب، مشيرة إلى أن الطبيب لم يحضر الحفل الذي عقد بقصر قرطاج اليوم الأربعاء لتلقي رئيس الجمهورية التهاني بالعام الجديد.

كما ذكر مصدر حكومي لـ“إرم نيوز“ أن الإقالة تأتي على خلفية ”التذبذب في الأداء الاتصالي واللخبطة التي رافقت عملية الإعلان عن اسم رئيس الحكومة المكلف، والتسريبات المتضاربة التي صدرت عن قصر قرطاج الرئاسي“.

وأضاف أن ”هناك إقالات أخرى منتظرة في القصر الرئاسي قد تشمل المستشارة المكلفة بالإعلام رشيدة النيفر التي كثر الجدل حولها أيضا، خصوصا بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة إلى تونس والتصريحات المتضاربة بشأن موقف تونس من إرسال تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا“.

وتواجه مؤسسة الرئاسة التونسية انتقادات بسبب الغموض الذي رافق المحطات المهمة التي مرّت بها منذ تولي سعيد رسميا رئاسة الجمهورية في 23 أكتوبر / تشرين الثاني 2019.