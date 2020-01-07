قيس سعيد: الوضع في ليبيا يتجه نحو الأسوأ ونخشى تسلل ”إرهابيين“ إلى تونس (فيديو)

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الثلاثاء، أن الوضع في ليبيا يتجه نحو الأسوأ، محذرًا من إمكانية تسلل عدد من ”الإرهابيين“ في صفوف اللاجئين إلى الأراضي التونسية.

وجاء ذلك خلال إشراف سعيّد على اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي، بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، وعدد من القادة الأمنيين والعسكريين، يناقش تطورات الوضع وتداعياته المحتملة على تونس.

وأشار الرئيس التونسي في كلمة له خلال الاجتماع إلى أن“الوضع الليبي مرشح -للأسف الشديد- لمزيد من التعقيد جراء التدخل الأجنبي“.

اشراف رئيس الجمهورية على اجتماع مجلس الأمن القومي اشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع مجلس الأمن القومي.Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية تم النشر بواسطة ‏Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‏ في الثلاثاء، ٧ يناير ٢٠٢٠

وأضاف:“أتمنى ألا يتطور الوضع إلى قتال داخل ليبيا، لكن كل المؤشرات تؤكد أن الأوضاع مرشحة لمزيد من التعقيد خاصة في ظل التدخل الأجنبي“.

ودعا قيس سعيّد إلى اتخاذ كل التدابير والاحتياطات الأمنية، قائلًا:“من المنتظر أن تستقبل بلادنا أعدادًا كبرى من اللاجئين الليبيين أو حتى الأجانب، أسوة بما حدث العام 2011، وهو ما يتطلب حيطة وحذرًا كبيرين من إمكانية تسلل إرهابيين ضمن أمواج الوافدين على تونس“.

كما شدد الرئيس التونسي على ضرورة ألا تقتصر الاحتياطات على الجانبين الأمني والعسكري، وأن تشمل أيضًا الجانب الصحي، ووجوب التنسيق مع العواصم الغربية والاتحاد الأوروبي للحصول على الدعم المالي اللازم لإيواء الهاربين من ويلات الحرب في ليبيا، ومنع الهجرة غير الشرعية نحو سواحلها.