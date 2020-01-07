وزير الخارجية التركي يتحدث عن ”تبادل وجهات نظر مثمرة“ مع الجزائر

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إنه ”تبادل وجهات نظر مثمرة“ مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم.

وجاءت زيارة وزير الخارجية التركي، بعد ساعات من زيارة فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا إلى الجزائر.

وفي أعقاب لقاء جمعه بوزير الخارجية الجزائري، قال أوغلو إن الاجتماع كان مفيدا وسمح ببحث سبل تطوير التعاون الثنائي.

وصرح وزير الخارجية التركي بعد اللقاء، أن المحادثات سمحت بتبادل وجهات نظر مثمرة، خاصة في ملف ليبيا.

ولم ترشح أي تفاصيل عما دار في اللقاء، وسط ترقب عما إذا كان بوقادوم وأوغلو سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا، علما أن وزير الخارجية الجزائري كشف عن إطلاق مبادرات سياسية في ليبيا قريبا.

وتأتي جولة أوغلو، متزامنة مع تصريح محمد القبلاوي المتحدث باسم الخارجية الليبية للإذاعة الجزائرية، عن ثقته في ”دور جزائري إيجابي لحلحلة الأزمة الليبية“.

وأورد التليفزيون الجزائري الرسمي، أن الجزائر تدعو المجتمع الدولي إلى ”تحمل مسؤولياته في فرض الأمن والسلام في ليبيا“.

وظل المسؤولون الجزائريون يرافعون لصالح حل ليبي سلمي للمعضلة الليبية، وذلك عبر قيام حوار شامل بين الفرقاء الليبيين يقود إلى حل توافقي.

وجددت الجزائر مؤخرا التزامها بورقة طريق دول الجوار التي اعتمدتها كلا من تونس ومصر، في ظل الانزلاقات الأمنية المتسارعة، التي تنذر بتعقيد أفق الأزمة الليبية.