أردوغان يعلن أن وحدات الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق المتمركزة في طرابلس.

وقال أردوغان خلال مقابلة مع محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية إن تركيا سترسل أيضًا كبار قادة الجيش.

وأجاز النواب الأتراك، يوم الخميس، لأردوغان إرسال جنود إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق.

وأثار قرار البرلمان التركي قلق الدول العربية والاتحاد الاوروبي ودفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحذير من أي ”تدخل أجنبي“ في ليبيا.

وأضاف أردوغان أن تركيا وليبيا قد تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط في أعقاب إبرام اتفاق بين أنقرة وحكومة الوفاق لترسيم الحدود البحرية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أبرمت حكومة الوفاق اتفاقًا مع تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعي.