البرلمان الليبي: السراج ارتكب ”خيانة عظمى“ باستدعاء ”الغزو التركي“

قال البرلمان الليبي، الخميس، إن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق ارتكب ”خيانة عظمى“، بطلب تدخل عسكري تركي في ليبيا.

وأشار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة إلى أن هيئة رئاسة المجلس دعت لجلسة طارئة، السبت المقبل، في بنغازي لبحث تداعيات ”التدخل التركي السافر في الشؤون الليبية“.

واعتبر حومة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة، أن طلب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج يعتبر ”خيانة عظمى“.

وتابع: ”أدعو كل الشرفاء في كافة ربوع البلاد للالتفاف الفوري حول الجيش الليبي لصد محاولات الغزو التركي لليبيا“، مشيرا إلى أن ”الرد سيكون قاسيا وفي الميدان، وعلى أردوغان والأتراك قراءة تاريخ الجهاد الليبي جيدا“.

ولفت إلى أن ”خطوة أردوغان الرعناء وجر برلمان بلاده لتأييدها ستكون لها تداعياتها الخطيرة في المنطقة“، داعيا المجتمع الدولي إلى ”تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا العبث“.

وكان البرلمان التركي وافق، الخميس، على مشروع قانون يسمح بنشر قوات في ليبيا، في خطوة تمهد الطريق إلى تعاون عسكري متزايد على الرغم من انتقادات نواب المعارضة الذين رفضوا التصويت جميعا.