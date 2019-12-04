مسؤول ليبي: فايز السراج جُند من قبل المخابرات التركية‎

قال اللواء ركن يونس فرحات وكيل عام وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، والمكلف بتسيير مهام الوزارة ذاتها، إن الوزارة تملك وثائق تكشف أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج جُند من طرف المخابرات التركية منذ سنوات، وسيصار إلى الكشف عن هذه الدولة في الوقت المناسب.

واعتبر فرحات، في تصريحات صحفية، أن الاتفاقية التي وقعها السراج مع الأتراك في مجال التعاون الأمني والبحري معدومة الأثر القانوني، ومخالفة لنظم السيادة الدولية، فضلًا عن كونها تسمح باستخدام الأجواء الليبية دون إذن، وتخترق المياه الإقليمية والاقتصادية بشكل صارخ.

ودعا المسؤول الأمني إلى سرعة تحرك رئاسة مجلس النواب لحث المجتمع الدولي على سحب الاعتراف بما يُعرف بالمجلس الرئاسي، الذي ”تمادى في خرق سيادة البلاد وأمنها القومي“، حسب تعبيره.

وقوبلت مذكرة التفاهم الأمني والبحري التي وقعها فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، بمعارضة ليبية ودولية واسعة، باعتبارها أعطت للاتراك حقوقًا في المياه الإقليمية الليبية.