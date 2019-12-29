بعد تعيين جراد والسعيد.. الرئيس الجزائري ينفتح على معارضي بوتفليقة 

فاجأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يومي السبت والأحد، الرأي العام باستقبال 3 شخصيات معارضة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في القصر الرئاسي، اثنان منهم جرى تعيينهما في الحكومة الجديدة.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان مقتضب، إن رئیس البلاد عبد المجید تبون تباحث، اليوم الأحد، مع رئیس الحكومة الأسبق أحمد بن بیتور، في لقاء جرى بمقر الرئاسة في قصر المرادية.

وتابع البيان أن“اللقاء التشاوري بین الطرفین سمح باستعراض الوضع العام في البلاد والوضع الاقتصادي، وآفاق العمل الجاد لتجنید الكفاءات الوطنیة، وتسخیر الإرادة الطیبة، لإرساء الجمھورية الجديدة“.

وعُرف ”بن بيتور“ بمعارضته الشديدة لبوتفليقة، وهو أول مسؤول حكومي يختلف معه حول التوجهات السياسية والاقتصادية، ليقرر حينها الاستقالة من منصبه كرئيس للحكومة العام 2000، ومنذ ذلك الحين انخرط الرجل في مبادرات سياسية لأحزاب وشخصيات معارضة.

ومع بدء الحراك الشعبي المناهض في 22 فبراير/شباط الماضي، هتف متظاهرون باسم أحمد بن بيتور ليكون رئيسًا لحكومة انتقالية، ومعه اسم وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، لكن التوجه الرسمي كان يسعى جاهدًا إلى إجراء انتخابات رئاسية بدلًا من المرحلة الانتقالية.

وفي وقت سابق من، اليوم الأحد، أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن عبد المجيد تبون قرر تعيين محند أوسعيد بلعيد المدعو محمد السعيد، وزيرًا ومستشارًا للإعلام وناطقًا رسميًا باسم الرئاسة، وهو شخصية سياسية ودبلوماسية معارضة لسياسات الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.

كما جرى، أمس السبت، تعيين أستاذ العلوم السياسية، والأمين العام الأسبق للرئاسة، عبد العزيز جراد، رئيسًا للوزراء بعد سنوات من انخراطه في العمل السياسي المعارض لبوتفليقة.

وعلق أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، إسحاق غزالي، على هذه المستجدات بقوله: إن“هذه التعيينات تكرس لتوجه عبد المجيد تبون، والتزامه بتعهدات قطعها على نفسه خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة“.

ويعتقد غزالي في حديث مع ”إرم نيوز“، أن ”انفتاح الرئيس الجديد على شخصيات تكنوقراطية غير متحزبة، وشخصيات سياسية معارضة، من شأنه أن يمتص غضب المتظاهرين الذين لم يثقوا بوعود الوافد الجديد إلى كرسي الرئاسة“.

وقال الناشط السياسي عدة فلاحي، إن الرئيس الجديد عبد المجيد تبون ”يبحث عن فرصة، ليكون رجل الانتقال الديمقراطي في البلاد، وحتى يظهر أنه يملك مفاتيح إدارة المرحلة بروح رياضية منفتحة على كل الآراء والأطراف السياسية والفئات الشعبية“.

وشدد فلاحي خلال تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن البلاد ”تمر فعليًا بمرحلة جديدة ومختلفة، ولذلك فإن الرئيس عبد المجيد تبون يحاول تقوية الجبهة الداخلية، للتفرغ إلى قضايا اقتصادية ودولية تواجه بلاده، وتشكل له تحديات كبيرة على المديين القريب والمتوسط“.