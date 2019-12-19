عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للجزائر (فيديو)

أدى الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اليمين الدستورية وفق المادة 89 من الدستور التي تجعل المعني رئيسا للبلاد فور أدائه القسم.
وأثنى بن صالح في خطاب الوداع على مرافقة الجيش الجزائري لمسعى التغيير وتنظيم الانتخابات الرئاسية، التي قال إنها ”كانت فرصة تاريخية جنبت بلاده محاولات يائسة للمساس بالأمن القومي“، بحسب تعبيره.
#عبدالمجيد_تبون يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للجزائر#إرم_نيوز #الجزاير #Algérie #Tebboune #Algeria pic.twitter.com/9x47bgcDyw
— إرم نيوز (@EremNews) December 19, 2019
ودعا بن صالح الجزائريين إلى ”الالتفاف“ حول الوافد الجديد إلى قصر الرئاسة، لتحقيق التزامات قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية، وفق تأكيده.