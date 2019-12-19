عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للجزائر (فيديو)

أدى الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اليمين الدستورية وفق المادة 89 من الدستور التي تجعل المعني رئيسا للبلاد فور أدائه القسم.

وخلال هذه المراسم، نوّه الرئيس المنتهية ولايته عبد القادر بن صالح، بالمرشحين الأربعة الذين خاضوا انتخابات الخميس الماضي، في مواجهة تبون الذي فاز بنسبة 58.13 %.

وأثنى بن صالح في خطاب الوداع على مرافقة الجيش الجزائري لمسعى التغيير وتنظيم الانتخابات الرئاسية، التي قال إنها ”كانت فرصة تاريخية جنبت بلاده محاولات يائسة للمساس بالأمن القومي“، بحسب تعبيره.

ودعا بن صالح الجزائريين إلى ”الالتفاف“ حول الوافد الجديد إلى قصر الرئاسة، لتحقيق التزامات قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية، وفق تأكيده.

وشدد الرئيس المؤقت الذي قاد البلاد منذ تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على أن الرئيس الجديد منتظر منه قيادة الحوار الذي وعد به، ”لإحداث التغيير والتطور الذي تنشده الأغلبية الشعبية“.

وخلال تأديته اليمين الدستورية، تعهد عبد المجيد تبون باحترام الدستور والحريات، والدين الإسلامي، وتدعيم المسار الديمقراطي، وقيم المجتمع وتاريخ البلاد.