من هو عبدالعزيز جراد رئيس وزراء الجزائر الجديد؟

إنه أول وجه من جيل الاستقلال يتولى قيادة الجهاز التنفيذي في الجزائر. فمن هو الأكاديمي عبد العزيز جراد، رئيس الوزراء الأول في عهد الرئيس عبد المجيد تبون؟

جراد من مواليد سنة 1954 بمحافظة باتنة (430 شرق العاصمة الجزائر)، أكمل تعليمه في مسقط رأسه، ونال شهادة البكالوريوس عام 1971، بعد أن حاز على شهادة الليسانس من كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر.

وواصل جراد دراساته العليا بكلية نانتير في جامعة باريس، ونال منها شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ويملك في رصيده عدة دراسات وكتب، بينها: ”العلاقات الدولية (1992)، و“الجيو سياسة: أبعاد ورهانات“ (2017).

وعاد جراد إلى بلاده في مطلع ثمانينات القرن الماضي، حيث قام بالتدريس في كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر، فضلا عن المدرسة الوطنية للإدارة التي شغل منصب مديرها العام لمدة زادت على الخمس سنوات.

وتولى جراد منصب مستشار لرئيس المجلس الأعلى للدولة الراحل علي كافي، بين عامي 1992 و1994، قبل أن يتم تعيينه أمينا عاما لرئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السابق اليمين زروال بين عامي 1995 و1999.

ويعتبر جراد من مناضلي جبهة التحرير الوطني (حزب الغالبية)، واختار الاصطفاف إلى جانب رئيس الوزراء السابق علي بن فليس في أزمة صيف 2003، إثر الصراع الشهير آنذاك بين بن فليس وعبدالعزيز بوتفليقة والذي انتهى بنيل بوتفليقة لولاية ثانية في اقتراع الثامن نيسان/أبريل 2004.

وعلى منوال مؤيدي بن فليس في تلك الفترة، جرى تغييب جراد من المشهد العام في السنوات اللاحقة من حكم بوتفليقة، إلا أنه بقي حاضرا بتحليلاته للشأن السياسي الداخلي، وارتقى في السلم الأكاديمي بنيله رتبة بروفيسور.

وفي أول تصريحات له بعد تعيينه رئيسا للوزراء اليوم، قال جراد: ”سأعمل مع الجميع على الخروج من المرحلة الصعبة.. برنامج الرئيس عبدالمجيد تبون كفيل بقيادة الجزائر إلى الأمان“.