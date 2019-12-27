تقارير.. باريس سان جيرمان يقدم عرضا جديدا مذهلا لمبابي

أشارت تقارير صحفية إلى أن باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي رفع عرضه لتجديد عقد مهاجمه الشاب كيليان مبابي بعدما عرض عليه 32 مليون يورو في الموسم الواحد ليقطع الطريق على ريال مدريد لضم المهاجم الفرنسي.

ونقلت صحيفة AS الإسبانية عن الصحفي المتخصص في الانتقالات نيكولو شيرا أن سان جيرمان عرض على مهاجمه عقدا مدته خمس سنوات بقيمة 32 مليون يورو سنويًا وسط اهتمام من ريال مدريد.

ويبذل النادي الملكي قصارى جهده للتعاقد مع مبابي في نهاية الموسم حيث يسعى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بقوة لضم مواطنه الشاب لصفوف الفريق.

ووسط شكوك حول مستقبل نيمار في باريس سان جيرمان في ظل سعي برشلونة لاستعادته، يواصل النادي الفرنسي جهوده للاحتفاظ بمبابي.

وينتهي العقد الحالي لمبابي مع باريس سان جيرمان في 2022 ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب بنهاية الموسم المقبل حيث يثق في رغبة اللاعب بالرحيل عن النادي الفرنسي الذي سيوافق على رحيله في حال رفضه تجديد عقده الحالي.

ووفق تقرير الشهر الماضي لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، فإن ليوناردو مدير الكرة بالنادي يحاول عبر اجتماعات متكررة إقناع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما على تسريع إجراءات التمديد، خاصة في ظل وجود احتمالية التعاقد مع لاعبين آخرين إذا ما تأخر مبابي في قراره.

ويرى كثيرون أن مبابي الخليفة المنتظر لكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على عرش الكرة العالمية في ظل التراجع الحاد للبرازيلي نيمار.