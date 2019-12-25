أخبار ريال مدريد وبرشلونة: العرض الأخير لمنع رحيل مبابي وكشف الخطوط العريضة لصفقات البلوغرانا

يحاول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الحفاظ على نجمه ومهاجمه كيليان مبابي بشتى الطرق، في ظل مطاردة ريال مدريد الإسباني للاعب، ورغبته في الحصول على خدماته الصيف المقبل بأي ثمن.

وقالت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية إن إدارة باريس سان جيرمان بدأت بالفعل التحرك جديًا في ملف مبابي، لتجديد عقده برفقة نادي العاصمة الفرنسية، حيث ينتهي عقده الحالي في صيف 2022.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة بطل فرنسا ستعرض على مبابي التجديد بنفس الراتب السنوي الذي يحصل عليه زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا، والذي يصل إلى 35 مليون يورو سنويًا خالصة الضرائب.

ويضع مسؤولو ريال مدريد صفقة مبابي على رأس أولويات النادي الملكي الصيف المقبل، حيث يرون أن المهاجم الفرنسي سيكون خير خليفة لمواطنه كريم بنزيما في صفوف الميرينغي.

وتوترت العلاقات مؤخرًا بين مبابي ومدربه الألماني توماس توخيل، وهو ما عزز فرص رحيل اللاعب عن الـ“بي إس جي“ نهاية الموسم.

ويخشى مسؤولو باريس سان جيرمان من رحيل مبابي، في ظل رغبة البرازيلي نيمار في الانتقال إلى برشلونة، وبالتالي فإن النادي سيخسر أبرز نجمين في صفوفه.

خطة برشلونة

كشفت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية خطط نادي برشلونة في سوق الانتقالات المقبلة في ظل اجتماع اللجنة الفنية للفريق، اليوم، في مكاتب الكامب نو، لمناقشة عدة قضايا تهم مستقبل عدة لاعبين قبل بداية الميركاتو الشتوي.

وبحسب الصحيفة، فإن خطة برشلونة في عام 2020 ترتكز على تدعيم خطوط الفريق الثلاثة، الدفاع والوسط والهجوم، بلاعبين شباب يملكون خبرة دولية لتشبيب الفريق.

وتبقى أول مشاكل الفريق لاعب وسط ارتكاز في ظل تقدم سيرجيو بوسيكيتش في السن، وإمكانية رحيل الكرواتي إفان راكيتش، والتشيلي أرثور فيدال الصيف المقبل، ويبقى أبرز لاعب لديه ارتباط بالفريق الإيطالي ستيفانو سينسي لاعب إنتر ميلان البالغ من العمر 24 سنة.

وفي خط الدفاع تنتظر إدارة برشلونة عدة تحديات، أبرزها تقدم جيرارد بيكيه في العمر، والإصابات المتكررة للفرنسي صامويل أومتيتي، كما أن مركز الظهير الأيمن ما زال يمثل مشكلة لكون البرتغالي نيلسون سيميدو لا يستجيب لتطلعات الفريق، ويفكر الفريق في بيعه مستقبلًا.

ويراقب برشلونة تطور الظهير الأيسر الشاب جونيور فيربو بديل جوردي ألبا، والمدافع الأوروغوياني رونالد أروخو، الذي يلعب بديلًا في قلب الدفاع قبل الحسم في صفقاته الدفاعية.

أزمة مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية خطة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تنطلق خلال أيام في يناير 2020.

وعانت كتيبة الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مطلع هذا الموسم من أزمة دفاعية خانقة، بعد رحيل القائد البلجيكي فنسنت كومباني، والإصابة التي تعرض لها الفرنسي إميريك لابورت.

وقالت صحيفة ”ديلي تلغراف“ البريطانية إن غوارديولا يرغب بشدة بدعم خط الدفاع خلال سوق الانتقالات الشتوية، لإدراك ما تبقى من الموسم على الصعيد المحلي، ومن أجل الاستعداد لمرحلة الحسم في دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي السيتي في مواجهة نارية مع ريال مدريد الإسباني في دور الـ16.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، أن هناك 3 مدافعين يتصدرون قائمة المرشحين لارتداء قميص حامل لقب الدوري الإنجليزي في نسختيه الأخيرتين.

وأشارت إلى أن على رأس هؤلاء اللاعبين ناثان آكي، لاعب بورنموث، الذي ارتبط بالعودة مرة أخرى إلى ناديه السابق تشيلسي، ومن المنتظر أن تبلغ الصفقة ما يقرب من 40 مليون جنيه إسترليني.

وتابعت بقولها:“يوجد أيضًا على قائمة مانشستر سيتي كل من باو توريس، مدافع فياريال الإسباني، البالغ من العمر 22 عامًا، وكذلك روبين دياز، لاعب نادي بنفيكا البرتغالي، والبالغ من العمر 22 عامًا أيضًا، وكلاهما من أفضل المدافعين الشباب في القارة الأوروبية“.

بوغبا إلى يوفنتوس؟

أكدت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية أن بول بوغبا حسم بالفعل وجهته في الميركاتو الشتوي، وقرر العودة مرة أخرى إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إن بوغبا يرغب في ارتداء قميص يوفنتوس مجددًا، بعد رحيله عن تورينو في صيف 2016 إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو.

وأشارت إلى أن بوغبا سيكون البديل المثالي للألماني الدولي إيمري تشان، الذي يقترب من الرحيل عن يوفنتوس، بعد رحلة غير موفقة للاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق في صفوف البيانكونيري.

وأكدت أن قرار بوغبا جاء بعد الصدمة التي تلقاها اللاعب، نتيجة تراجع نادي ريال مدريد الإسباني عن ضمه إلى صفوفه، عقبل تألق الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان هذا الموسم، إضافة إلى التكلفة المالية الكبيرة لصفقة اللاعب المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة، روسيا 2018.

وينتهي عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد في صيف 2021، وهو ما يضع مسؤولي أولد ترافورد تحت ضغط كبير لمحاولة تجديد عقد اللاعب، أو بيعه في أسرع وقت ممكن للحصول على مقابل مالي كبير من الصفقة.