مقتل قيادي بارز بقوات الوفاق في غارة للجيش الليبي

قتل قائد عسكري تابع لقوات حكومة الوفاق الليبية، إثر غارة شنها الجيش الليبي على قاعدة الكلية الجوية سابقًا بمدينة مصراتة.

وقالت وكالة أنباء ”نوفا“ الإيطالية إن غارات الجيش الليبي أسفرت عن مقتل قائد عسكري وصفته بـ“رفيع المستوى“، دون أن تذكر اسمه.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة من داخل مصراتة، قولها إن قائدًا عسكريًا رفيع المستوى قُتل مساء أمس الجمعة بعد غارات جوية للجيش الوطني الليبي على الكلية الجوية، موضحة أن القصف تزامن مع اجتماع قيادات عسكرية من مصراتة، ما أسفر عن مقتل أحد القادة البارزين لقوات حكومة الوفاق الوطني.

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي قد أكدت استهداف قاعدة مصراتة بعد أن رصدت استخبارات الجيش وصول كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمدرعات والمعدات العسكرية التركية إلى منافذ مدينة مصراتة البحرية والجوية، ونقل بعض منها إلى قاعدة الكلية الجوية.

وبحسب ما أعلنته قيادة الجيش الليبي في بيان، فإن كميات أخرى وضعت بمخازن شركات تجارية مدنية وسط الأحياء والمنازل السكنية، لافتة إلى أن من ضمن تلك الشحنات مدرعات وطائرات مسيرة ”TB2“ لاستخدامها في المعارك ضد الجيش الليبي انطلاقًا من قاعدة مصراتة.

ويوم الخميس الماضي، أعلن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر بدء المعركة الحاسمة في العاصمة طرابلس، حيث تقدمت وحداته في أكثر من محور جنوب طرابلس، ووقعت اشتباكات بين الجيش وميليشيات الوفاق بشارع ”المطبات“، أكبر شوارع العاصمة الليبية طرابلس.