الجزائر.. أعمال تخريب لمراكز اقتراع وتعليق الانتخابات في منطقة القبائل (صور وفيديو)

شهدت منطقة القبائل الجزائرية، اليوم الخميس، أحداث شغب ببعض مراكز الانتخاب، عقب مناوشات بين رافضين للرئاسيات وداعمين لها.

وبسبب اقتحام بعض المراكز وكسر الصناديق المخصصة للاقتراع السرّي، جرى توقيف العملية الانتخابية لعدم توافر ظروف آمنة لذلك، فيما جرى تداول أن قوات الأمن تدخلت لتوقيف عدد من المشتبه فيهم بتكسير مراكز الاقتراع.

وتبدي أوساط سياسية في ولايات بجاية وتيزي وزو والبويرة وبومرداس، رفضًا لإجراء الانتخابات الرئاسية بداعي أنها لا تكرس للقطيعة مع النظام السابق، ولذلك تمت المطالبة بتأجيلها وإقالة الحكومة قبل تنظيمها.

وينشط بالمنطقة حزبان معارضان هما جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وقد كانا يشاركان في مسيرات رفض الانتخابات بمظاهرات العاصمة وولايات القبائل.

وتتهم السلطات نشطاء بدعم أطروحات الناشط الأمازيغي فرحات مهني، الذي ينادي بالانفصال ويزعم قيادته لحكومة منطقة القبائل، والرجل يقيم منذ سنوات بفرنسا، بينما ينفي نشطاء جزائريون انخراطهم في مسعى الطرح الانفصالي للمنطقة.

وفرضت قوات الأمن الجزائري تعزيزات مشددة لتأمين انتخابات الخميس، التي ترشح لها 5 شخصيات تعهدوا بالقطيعة مع النظام السابق وتحقيق مطالب الحراك الشعبي المستمر منذ الـ22 من شباط/فبراير الماضي.