خفر السواحل الموريتاني يوقف 140 مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ البلاد

أوقف خفر السواحل الموريتاني، يوم الجمعة، نحو 140 مهاجرًا غير شرعي في المياه الإقليمية قبالة مركز ”نوامغار“ التابع لمدينة نواذيبو ثاني أكبر المدن الموريتانية بعد العاصمة نواكشوط .

وحسب ما أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فقد اعترض خفر السواحل الموريتاني قاربًا محملًا بمجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، قادمة من دول جنوب الصحراء باتجاه الشواطئ الأوروبية.

ولم تكشف السلطات الموريتانية عن جنسيات المهاجرين الموقوفين.

ويأتي إيقاف المهاجرين بعد أقل من 48 ساعة على انتشال 63 جثة لمهاجرين غرق قاربهم في المياه الموريتانية، واستطاع خفر السواحل الموريتاني إنقاذ 85 مهاجرًا من نفس القارب، بينهم 10 وضعيتهم حرجة.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن السلطات الموريتانية تستعد وفقًا للبرنامج الاستعجالي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالتنسيق والشراكة مع شركائها خصوصًا المنظمة الدولية للهجرة، لاتخاذ الإجراءات الضرورية المطلوبة في مثل هذه الحالات.

وكانت السلطات الموريتانية قد تمكنت خلال السنوات الأخيرة بالتعاون مع الدول الأوروبية، خصوصًا إسبانيا القريبة من الأراضي الموريتانية، من الحد بشكل كبير من تدفق المهاجرين غير الشرعيين للأوروبا عبر الأراضي الموريتانية.

وتكررت خلال الأشهر الأخيرة عمليات إنقاذ المهاجرين السريين قبالة السواحل الموريتانية، في ظل لجوء أعداد كبيرة من المهاجرين إلى ركوب زوارق تنطلق من السنغال وغامبيا نحو جزر الكناري الإسبانية.