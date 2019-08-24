إسبانيا تمنح المغرب 32 مليون يورو لمراقبة الهجرة غير الشرعية

ضخت إسبانيا ملايين جديدة في حسابات المغرب لمراقبة الهجرة غير الشرعية وأيضاً لاحتواء التدفق المتزايد للمهاجرين انطلاقاً من السواحل المغربية باتجاه إسبانيا.

وهكذا، صادقت الحكومة الإسبانية خلال اجتماع مجلس وزرائها يوم الجمعة، على منح المغرب مبلغًا مالياً قدره 32,2 مليون أورو لمساعدته في مجهوداته الرامية إلى مراقبة الهجرة السرية.

وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية أن هذه المساعدة التي تهدف إلى دعم التعاون الأمني الدولي من ميزانية وزارة الداخلية الإسبانية، سيتم تحويلها للسلطات المغربية من أجل دعم جهودها الرامية إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر.

وفي هذا الصدد، اعتبرت الحكومة الإسبانية أن التعاون مع الدول الأخرى يعد أمراً أساسياً من أجل محاربة شبكات تهريب الأشخاص وكبح تدفق المهاجرين غير النظاميين بشكل فعال.

وينضاف هذا المبلغ إلى مساعدة أخرى بقيمة 26 مليون أورو صادقت عليها الحكومة الإسبانية في 5 يوليو الماضي، وهي موجهة لمساندة المغرب في جهوده الرامية لتعزيز مراقبة حدوده واحتواء الهجرة غير النظامية.

وفي وقت سابق، انتقدت كاتبة الدولة المكلفة بشؤون الهجرة الاسبانية، كونسويل رومي، بشدة ”البيروقراطية الأوروبية“ التي اتهمتها بتأخير منح المساعدات المالية للمغرب، مؤكدة أنها لا تريد أن يكون هذا التأخير، مبرراً للمغرب لكي لا يقدم أي مساعدة من أجل مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية.