إضراب في مطار نواكشوط الدولي يؤثر على حركة الطيران

دخل عمال شركة ”آفرو بور“، التي تدير مطار نواكشوط الدولي، في إضراب عن العمل، وهو ما أثر بشكل كبير على حركة الطيران بالمطار الأكبر في البلاد.

ويطالب العمال بتحسين وضعهم، وتلبية المطالب التي سبق أن تقدموا بها، فضلًا عن رفضهم فصل إدارة الشركة أحد العمال، بتهمة التحريض على الإضراب، بالإضافة إلى زيادة الأجور، وانتظام العلاوات التي يشملها عقد العمل، وصرفها كاملة، وتوسيع التأمين الصحي ليشمل أسرة العامل.

وتأخرت عدة رحلات عن الإقلاع في الوقت المحدد لها، أبرزها الخطوط الفرنسية، السنغالية، والموريتانية.

في الأثناء، بدأت السلطات الموريتانية مفاوضات مع العمال؛ لتسوية الموقف واستئناف العمل.

وسبق لعمال مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، أن دخلوا في إضراب مماثل، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، تسبب في تأخر عدد من الرحلات الجوية، لدفع الجهات المعنية لتلبية مطالبهم.

وقادت مفاوضات لوزارة التجهيز والنقل، والشركة التي تدير المطار، وقتها، إلى رفع الإضراب مقابل تعهدات بالنظر في المطالب.